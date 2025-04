Chi paga il funerale del Papa? Tra liturgia, sicurezza e spese milionarie

Non esistono dati ufficiali pubblici, ma secondo ricostruzioni relative ai funerali di Giovanni Paolo II, il Vaticano sostenne all’epoca spese stimate tra i 2 e i 3 milioni di euro per l’intera organizzazione. Stavolta, tutti i tagli e le semplificazioni volute da Bergoglio potrebbero far scendere il conto finale a un milione e mezzo di euro.



Va considerato anche che spese vive della cerimonia funebre di Papa Francesco sono state interamente coperte da un benefattore anonimo, come indicato nel suo testamento. Un dettaglio che riflette la sua volontà di non gravare sulle casse della Chiesa e di mantenere un profilo sobrio anche nel congedo, così come quando rinunciò a incassare lo "stipendio" che di solito i pontefici percepiscono.