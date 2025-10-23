Inps: nel 2024 spesi 364 miliardi di euro per le pensioni, +4,9%

Nel 2024 sono stati spesi oltre 364 miliardi di euro per le pensioni. Lo riporta l'Inps, secondo cui le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2024 sono 23.015.011, per un ammontare complessivo annuo di 364.132 milioni di euro e un aumento del 4,93% sull'anno precedente. I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.305.880 (+0,5% rispetto al 2023); ognuno di loro percepisce in media 1,4 pensioni, anche di diverso tipo. L'importo medio del reddito da pensione per ogni beneficiario è di 22.331 euro. Sebbene le donne rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 51%), gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici: l'importo medio annuo dei redditi percepiti dagli uomini è infatti superiore a quello delle donne del 34% (25.712 contro 19.140 euro).