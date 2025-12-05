Alluvione in Emilia Romagna, truffe a chi aveva perso tutto: tre arresti tra Treviso e Ravenna

Nel mirino, la gestione di un centro elaborazione dati ravennate che si occupava di adempimenti fiscali: proprio lì, secondo l’accusa, i due professionisti locali proponevano ai clienti soluzioni finanziarie sicure e redditizie, tutte destinate a progetti in Romania. Le indagini sono iniziate anche grazie al contenuto di alcuni servizi giornalistici che avevano acceso i riflettori su possibili truffe legate a finti investimenti ad alto rendimento. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze, analizzato flussi di denaro, eseguito perquisizioni e intercettazioni telefoniche e ambientali. È così emerso un quadro in cui gli indagati avrebbero sfruttato la fiducia di persone in crisi economica, alcune delle quali avevano perso tutto nell’alluvione.