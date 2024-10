Maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna, arancione in Veneto e Toscana

I vigili del fuoco hanno effettuato alcune uscite per allagamenti di cantine, e la Polizia Locale ha chiuso parzialmente via Ondina Valla, in zona Romolo, e via Vittorini, a Ponte Lambro, nella periferia est, per allagamento. Anche in via Pompeo Leoni, in zona Sud, l'acqua era risalita dai tombini ma l'azione delle pompe ha eliminato, almeno per il momento, il problema. Nessun sottopasso è stato chiuso. Il fiume Lambro, salito rapidamente di un metro, si è poi stabilizzato. Il Seveso al momento non sarebbe critico.