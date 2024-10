Allerta meteo a Bologna, torrenti esondati e pioggia record | La città è completamente sott'acqua, il sindaco: "Non usate le auto"

"Il messaggio che voglio dare è: non uscite in strada, non utilizzate l'automobile in nessuna zona di Bologna". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in un videomessaggio postato sui social, per aggiornare la cittadinanza sulle condizioni meteo in città, a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito il territorio. "Sotto la pioggia da diverse ore come Comune di Bologna stiamo seguendo strada per strada tutte le problematiche - aggiunge il primo cittadino - Alcune indicazioni molto importanti: sono caduti circa 80 mm di pioggia in quattro ore, stiamo parlando di una quantità molto superiore a quella del maggio dell'anno scorso, quindi la situazione è seria ma la stiamo gestendo. Pioverà probabilmente fino a mezzanotte, questo dicono le previsioni di Arpae. Dunque dobbiamo resistere e ci dobbiamo organizzare".