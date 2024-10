Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: scuole chiuse, si temono nuove esondazioni

È ancora allerta rossa per il maltempo in Emilia-Romagna, dove già nelle ultime ore ci sono stati problemi in Appennino e nel capoluogo. Scuole chiuse a Ravenna e in altri comuni della Romagna, treni sospesi tra Faenza e Marradi e ordine di evacuazione delle case vicino a corsi d'acqua nel Bolognese. In altre sette regioni invece è allerta arancione: in Calabria, Sicilia, una parte dell'Emilia-Romagna e in parte della Campania, dove venerdì ci sono stati disagi e strade allagate sulla costiera amalfitana e su quella sorrentina e un uomo è rimasto leggermente ferito a Napoli per la caduta di un albero. Allerta anche per Basilicata, Puglia e Veneto. Gialla nel Lazio e in Toscana, in ginocchio dopo gli allagamenti di venerdì.