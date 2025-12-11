Maxi truffa all'Opera di Santa Maria del Fiore: fermate nove persone

La Polizia di Stato ha eseguito nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza, nove provvedimenti di fermo, emessi dalla Procura di Brescia. I destinatari, cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, sono indagati per emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Un altro soggetto, destinatario dello stesso provvedimento, risulta al momento irreperibile. Le verifiche comprendono anche perquisizioni a carico di numerose società ritenute coinvolte nel sistema delle false fatturazioni e del riciclaggio.



Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di Brescia, l'indagine ha origine nel marzo 2025 dopo una truffa milionaria ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Onlus che cura la gestione della Cattedrale di Firenze, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni. Gli accertamenti avrebbero portato alla scoperta di un circuito finanziario illegale che, in circa sei mesi, avrebbe generato movimenti per una somma stimata in 30 milioni di euro. Sono stati sequestrati oltre 500mila euro in contanti, cifra che si aggiunge ai 200mila euro sequestrati lo scorso settembre a una coppia di cittadini cinesi.