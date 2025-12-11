Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
27 INDAGATI

Milano, inchieste sull'urbanistica: la gdf sequestra un palazzo in zona Brera

11 Dic 2025 - 08:43
© -afp

© -afp

Nuovo sequestro nella maxi indagine sulla gestione dell'urbanistica a Milano. Questa volta il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della gdf, in esecuzione di un provvedimento del gip, ha messo i sigilli a un palazzo in zona Brera, in pieno centro storico. Si tratta di un complesso residenziale di lusso, due edifici di 4 e 11 piani, in via Anfiteatro, su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da due corpi di 5 e 3 piani. In questo capitolo di inchiesta, che riguarda abusi edilizi e ipotizza anche il falso, ci sono 27 indagati. Il caso era già spuntato negli atti dei pm.

milano