Comprare casa si può, ma con il mutuo giusto: cosa sapere per trasformare il sogno in realtà

Il rogito notarile è l'atto finale, il momento in cui la proprietà passa ufficialmente nelle tue mani. Il notaio legge l'atto, verifica che tutto sia in regola dal punto di vista giuridico e fiscale, e poi provvede alla registrazione e alla trascrizione nei registri immobiliari. È qui che si salda il prezzo pattuito, si pagano tutte le imposte, le spese notarili, e se hai chiesto un mutuo, la banca eroga i soldi. Nell'atto devono essere inserite tutte le dichiarazioni necessarie: il possesso dei requisiti per i benefici Prima Casa, la richiesta del prezzo-valore, l'indicazione precisa del corrispettivo pagato. Se mancano queste dichiarazioni o se i requisiti non ci sono, perdi le agevolazioni e rischi l'accertamento fiscale sul valore di mercato. Serve anche allegare i dati catastali, le planimetrie, e la dichiarazione che tutto è conforme dal punto di vista catastale e urbanistico. Senza queste cose, l'atto è nullo.