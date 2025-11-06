Quando il condominio diventa un campo di battaglia: 6 milioni di italiani in guerra coi vicini

Tra rumori notturni, parcheggi rubati e tovaglie scosse dal balcone, la convivenza mette a dura prova i rapporti di buon vicinato
© Istockphoto
Vivere in condominio può essere un'esperienza bellissima, ma a volte diventa una vera sfida. Nell'ultimo anno ben 6 milioni di italiani hanno dovuto affrontare discussioni più o meno accese con i propri vicini di casa. E non si tratta di battibecchi occasionali: in media ci si è "beccati" 7 volte in dodici mesi. Lo rivela un'indagine di Facile.it realizzata da EMG Different, che ha fotografato luci e ombre della vita condominiale nel nostro Paese.
La ragione principale delle liti? I rumori molesti, che fanno imbestialire il 35% degli intervistati. Musica a tutto volume, tacchi sui pavimenti, trapani la domenica mattina: le fonti di disturbo non mancano. Sul podio delle cause di conflitto troviamo anche la gestione dei posti auto (21%) e l'uso non autorizzato degli spazi comuni (21%). Insomma, chi occupa il tuo parcheggio o usa la lavanderia condominiale come fosse casa sua rischia seriamente di scatenare una guerra.
La geografia conta, eccome. Nel Nord Ovest il motivo principale di scontro è l'immondizia (30%), nel Nord Est ci si divide tra verde condominiale e rumori (28%), mentre al Centro i rumori molesti dominano la scena (43%). Al Sud e nelle Isole, oltre ai classici rumori (38,5%), spiccano le liti per i figli piccoli e le spese condominiali, segno che l'aspetto economico pesa di più in queste zone.