Quando il condominio diventa un campo di battaglia: 6 milioni di italiani in guerra coi vicini

La geografia conta, eccome. Nel Nord Ovest il motivo principale di scontro è l'immondizia (30%), nel Nord Est ci si divide tra verde condominiale e rumori (28%), mentre al Centro i rumori molesti dominano la scena (43%). Al Sud e nelle Isole, oltre ai classici rumori (38,5%), spiccano le liti per i figli piccoli e le spese condominiali, segno che l'aspetto economico pesa di più in queste zone.



Per fortuna c'è anche chi si aiuta Ma non è tutto nero. La maggior parte degli italiani (6 su 10) ha rapporti civili e cordiali con i vicini, che spesso si trasformano in vere amicizie. Anzi, più di 5 milioni di persone si sono scambiate favori nell'ultimo anno: dal ritiro dei pacchi (3 milioni) alla cura delle piante (2,5 milioni), fino al dog-sitting e al babysitting. Il 94% di chi ha messo in atto queste forme di mutuo aiuto ha risparmiato soldi: in media 269 euro a testa, per un totale di 560 milioni di euro.