Furti in casa, meno casi ma più paura: 14 milioni di italiani "visitati" almeno una volta dai ladri

Quasi cinque milioni di italiani hanno un'arma da fuoco in casa e potrebbero utilizzarla. Il 52,2% degli italiani pensa che dovrebbe essere consentito dalla legge sparare a un ladro che è entrato in casa per rubare (la percentuale sale al 78,8% tra chi ha già un'arma da fuoco) e il 20,4% della popolazione sarebbe favorevole a rendere più semplice l'acquisto di armi (valore che è del 41,9% tra chi già possiede un'arma). Inoltre, il 50,9% degli italiani ritiene che i cittadini dovrebbero organizzarsi in ronde e partecipare attivamente al controllo del territorio.