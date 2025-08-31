"Comprerei (casa) ma non posso": un milione di Millennial non ha i soldi per il grande passo

Di fronte a un panorama così sconfortante vengono in mente le prime pagine di Le cose, un libro di George Perec del 1965. L'autore in questo incipit introduce la generazione dei trentenni middle-class cresciuta in quegli anni, la prima a prosperare nella civiltà dei consumi: "Gli sarebbe piaciuto essere ricchi. Credevano che avrebbero saputo esserlo. Avrebbero saputo vestirsi, guardare, sorridere come persone ricche. Avrebbero avuto il tatto, la discrezione necessari. Avrebbero dimenticato la loro ricchezza, avrebbero saputo non ostentarla". Oggi a distanza di decenni i coetanei di quei protagonisti trentenni, cresciuti con le loro stesse convinzioni, si sono svegliati rendendosi conto di come nessuno darà loro mai la possibilità di dimostrare quanto sarebbero stati dei "bellissimi ricchi". Non solo, a questi giovani hanno tolto anche la possibilità di sognare una casa. E dire che loro ormai si erano affezionati persino all'idea di possedere un bugigattolo simile a quello di Renato Pozzetto ne Il ragazzo di campagna.