Tre italiani su 4 vivono in una casa di proprietà (ma non è quella dei sogni)

"In quattro anni abbiamo riqualificato oltre 100 immobili, creando 300 nuove unità abitative, con una crescita del fatturato del +470% tra il 2021 e il 2024. Oggi operiamo soprattutto a Roma e Milano, con un focus su bilocali e trilocali, pensati in particolare per giovani e per chi cerca qualità e funzionalità chiavi in mano, senza sacrificare aspetti fondamentali come spazi ben organizzati, comfort e sostenibilità", spiega Giovaruscio. Netrais nasce nel 2020 proprio per ridurre i compromessi abitativi con cui tutti, più o meno, sono costretti a fare i conti. Il concetto su cui si sviluppano tutti i progetti di Netrais è la "rigenerazione urbana". L'azienda, infatti, trasforma edifici obsoleti in abitazioni moderne, accessibili e sostenibili, usando la tecnologia per personalizzare gli spazi e ridurre gli sprechi. Attiva a Roma e Milano, Netrais guarda ora anche a nuove città, con l'intento di recuperare e valorizzare il patrimonio abitativo esistente per ripensarlo in chiave moderna, senza dover realizzare nuovi immobili.