Mutui, boom nel 2025: il calo dei tassi accelera la corsa alle surroghe

Oggi chi acquista un immobile ad alta efficienza energetica può accedere alle condizioni più vantaggiose. Le banche premiano le abitazioni in classe A o B con spread ridotti e offerte dedicate. Gli istituti considerano queste soluzioni meno rischiose, sia per la stabilità del valore immobiliare nel tempo, sia per il risparmio energetico che garantiscono. In un contesto di costi crescenti per le utenze, la scelta di una casa efficiente diventa strategica anche per la sostenibilità del mutuo.