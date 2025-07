Milano, la difficile vita degli studenti in affitto: 750 euro per una stanza

Non è facile la vita degli studenti a Milano. "Zona Bianca" ha indagato sul mercato immobiliare legato ai giovani che cercano un tetto sulla testa per cercare di affrontare nel migliore dei modi il proprio percorso accademico. Il rincaro degli affitti, però, è sempre più evidente e non sembra arrestarsi nonostante il passare degli anni: c'è chi arriva a chiedere fino 750 euro per una stanza da affittare in un appartamento in condivisione.