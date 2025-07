"Nonostante l'inchiesta i prezzi delle case a Milano non scenderanno: il mercato è sano"

I PREZZI DELLE CASE A MILANO RESTERANNO ALTI

Ma i prezzi delle case, a Milano ben oltre la media nazionale, non subiranno variazioni: "Diversamente da quanto può capitare in altre città del mondo dove ci sono sviluppi immobiliari importanti, tipo Dubai, Milano ha poco spazio per nuove costruzioni - spiega l'avvocato Iorio de Marco - Sono tutte numerate perché non ci sono grandi possibilità per costruirne tante. E la domanda è costantemente superiore all’offerta. Per di più la città continuerà ad essere attrattiva per le numerose occasioni di lavoro che offre. Ci sarà sempre richiesta di venire a vivere a Milano. E questo non farà scendere i prezzi".