Il caro vita morde? Gli italiani ripiegano sull'usato: è boom del mercato del second hand

"Le cifre parlano di un mercato solido e in fase di maturazione, passato da una nicchia a una realtà mainstream. E questi prodotti non sono più considerati una seconda scelta", ha spiegato l'economista dirigente del Cebr Pushpin Singh, secondo il quale "sostanzialmente questo cambiamento è stato addestrato da due motivazioni.



Da un lato, l'accessibilità economica degli articoli usati in un periodo di alta vendita e salari stagnanti: per la tecnologia, per esempio, il 52% del campione ha dichiarato che difficilmente sceglierebbe un prodotto nuovo se non fosse disponibile l'alternativa di seconda mano proprio per motivi di risparmio. Dall'altro, invece, lo studio mostra che oggi, in Italia, c'è maggiore disponibilità di alternative di seconda mano e una gamma più ampia di categorie. Anche questo, probabilmente, ha contribuito a migliorare la percezione complessiva del settore, rafforzandone l'attrattiva".