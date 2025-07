Povertà in crescita in Italia: +32% di famiglie in difficoltà e +11% di minori bisognosi

L'Antoniano opera attraverso una rete capillare: 20 mense in Italia, più una in Siria, tre in Ucraina e una in Romania. Circa il 50% degli alimenti utilizzati proviene dal recupero di eccedenze tramite il Banco Alimentare dell'Emilia-Romagna, la grande distribuzione e aziende partner, in un'ottica di sostenibilità ambientale.