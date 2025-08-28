Ripartenza post vacanze: 5 mosse per risparmiare fino a 200 euro al mese

Il carrello della spesa nasconde uno dei potenziali risparmi più grandi, e non devi sacrificare la qualità per ottenerlo. Se la tua spesa media è di 600 euro al mese, puoi tranquillamente ridurla di circa 120 euro, cioè 30 euro a settimana. Il segreto sta nel non fare acquisti d'impulso: prima di uscire di casa, consulta i volantini online dei supermercati vicini e pianifica i pasti in base alle offerte. Inoltre, considera i prodotti a marchio del distributore: puoi risparmiare tra il 20% e il 30% sul totale. E per frutta e verdura, prova i mercati contadini: la qualità è superiore e i prezzi sono spesso inferiori.

