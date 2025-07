Esodo estivo, il pieno all'auto costa carissimo: Italia quarta in Europa per il prezzo della benzina

Il prezzo della benzina scende ulteriormente spostandosi verso est. In Romania e Polonia, per esempio, per un viaggio in auto da 2.500 chilometri si spendono circa 230 euro, il 19% in meno rispetto al Bel Paese. I più fortunati del continente sono gli automobilisti bulgari: per percorrere 2.500 chilometri in auto servono appena 203 euro di benzina, il 30% in meno rispetto all'Italia.



Solo tre Paesi fanno peggio del nostro: per i greci il conto è di poco superiore (+1%), per un viaggio in auto nei Paesi Bassi la cifra sale a 314 euro (+10%) e arriva a sfiorare i 320 euro in Danimarca (+12%).