Non solo ciliegie a 20 euro: nell'estate 2025 la frutta diventa un lusso per pochi

Quest'estate la frutta è diventata un vero e proprio bene di lusso. Le ciliegie hanno toccato i 20 euro al chilo, pesche e albicocche sono aumentate a doppia cifra, mentre gli italiani sono costretti a dire addio a uno dei pilastri della dieta mediterranea. Dietro questa impennata c'è una tempesta perfetta: cambiamenti climatici, calo della produzione e speculazione che trasformano la spesa quotidiana in un salasso per le famiglie. I dati parlano chiaro: secondo l'Ismea, nella prima settimana di luglio le albicocche sono aumentate del 40% rispetto al 2024, le ciliegie del 100%, mentre pesche e nettarine hanno registrato rincari tra il 7% e il 15%. Il conto è salato: una famiglia media deve spendere tra i 200 e i 290 euro in più rispetto all'anno scorso per mantenere gli stessi consumi di frutta e verdura. Un lusso che sempre più italiani non possono permettersi.