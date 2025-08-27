Lo smart working favorisce l'occupazione per donne, Sud e aree meno popolate

Secondo una ricerca di Bankitalia il lavoro a distanza ha inciso positivamente tra le donne con figli e nei territori con minori servizi per l'infanzia
Lo smart working si conferma un potente strumento di inclusione nel mercato del lavoro italiano, in particolare per le donne e per i territori del Sud. A rivelarlo è uno studio condotto da un gruppo di economisti di Bankitalia, che ha analizzato l’impatto dello smart working sull’occupazione a partire dalla sua ampia diffusione durante la pandemia. Secondo la ricerca, il lavoro da remoto ha portato a un incremento sia del tasso di attività che di quello di occupazione. Gli effetti sono particolarmente marcati tra le donne in età compresa tra i 25 e i 45 anni, spesso impegnate nella cura dei figli. In contesti dove i servizi per l’infanzia sono carenti, la possibilità di lavorare da casa ha rappresentato un’opportunità concreta per conciliare vita privata e professionale.
Gli effetti positivi dello smart working si registrano anche nel Mezzogiorno e nelle zone meno densamente popolate, aree dove l’accesso al mercato del lavoro è storicamente ostacolato da fattori logistici e infrastrutturali. Il lavoro da remoto ha ridotto significativamente queste barriere, facilitando l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro.
L’analisi di Bankitalia si basa su un ampio database amministrativo che copre l’intera popolazione di lavoratori in smart working. I dati mostrano che il fenomeno è più diffuso nelle regioni del Nord e nelle grandi aree urbane. Sono le donne a ricorrere di più al lavoro agile rispetto agli uomini, a conferma della sua utilità in termini di inclusione.
Infine, lo studio esclude che i risultati siano dovuti a tendenze preesistenti: non emergono infatti segnali di miglioramento nei dati precedenti all’introduzione massiva dello smart working. Questo rafforza l’idea che il lavoro da remoto abbia avuto un impatto diretto e concreto sull’occupazione, rappresentando una leva importante per colmare divari territoriali e di genere.
