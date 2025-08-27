Lo smart working favorisce l'occupazione per donne, Sud e aree meno popolate

Lo smart working si conferma un potente strumento di inclusione nel mercato del lavoro italiano, in particolare per le donne e per i territori del Sud. A rivelarlo è uno studio condotto da un gruppo di economisti di Bankitalia, che ha analizzato l’impatto dello smart working sull’occupazione a partire dalla sua ampia diffusione durante la pandemia. Secondo la ricerca, il lavoro da remoto ha portato a un incremento sia del tasso di attività che di quello di occupazione. Gli effetti sono particolarmente marcati tra le donne in età compresa tra i 25 e i 45 anni, spesso impegnate nella cura dei figli. In contesti dove i servizi per l’infanzia sono carenti, la possibilità di lavorare da casa ha rappresentato un’opportunità concreta per conciliare vita privata e professionale.