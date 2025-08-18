Telemarketing ingannevole, dal 19 agosto stop alle chiamate da finti numeri italiani

Scettico il Codacons, secondo cui le nuove regole "non fermeranno il fenomeno delle telefonate commerciali", dato che sarà "ancora possibile falsificare le numerazioni chiamando dall'Italia, e il blocco non si estenderà alle chiamate commerciali che usano prefissi stranieri". Il Codacons inoltre avverte che "vanno considerate le contromisure che saranno adottate dai call center illegali, i quali utilizzano tecnologie sempre più sofisticate per aggirare blocchi e divieti e colpire gli utenti" e ricorda che "nonostante i 32 milioni di utenti iscritti attualmente al Registro Pubblico delle Opposizioni, ogni italiano riceve in media ogni settimana dalle 5 alle 8 telefonate commerciali, che portano a circa 15 miliardi il numero complessivo di chiamate indesiderate registrate in un anno nel nostro Paese. Contatti che se prima erano diretti a proporre contratti per forniture telefoniche o luce e gas, adesso promuovono anche investimenti finanziari o in bitcoin, col rischio di far perdere ingenti somme ai consumatori".