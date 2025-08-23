Si torna a scuola, le famiglie temono la stangata

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, rispondendo recentemente a una interrogazione parlamentare di Azione, ha evidenziato che ha proceduto, impegnando il bilancio del ministero, a incrementare lo stanziamento del fondo per l'acquisto di libri di testo per le famiglie non abbienti portandolo, dagli originari 133 milioni di euro, a 137 milioni di euro nel 2024 e 2025 e a 139 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027; ha ricordato di aver ricostituito la Conferenza Nazionale per il diritto allo studio con lo scopo principale di individuare, insieme ai rappresentanti della Conferenza delle Regioni e dell'Anci, misure che possano semplificare i processi di accesso ai contributi.