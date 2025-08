Bonus Asilo Nido, addio ai rinnovi annuali: come cambia con la nuova norma

Il cambiamento è stato introdotto tramite un emendamento presentato dalla senatrice Maria Nocco, approvato in sede di conversione del Decreto Economia. L'obiettivo dichiarato è stato quello di ridurre le incombenze burocratiche per le famiglie, in un'ottica di semplificazione della pubblica amministrazione. Secondo quanto riportato anche da fonti parlamentari, la misura non ha impatti negativi sulla spesa pubblica, trattandosi di una modifica procedurale e non sostanziale. La senatrice ha sottolineato come questa riforma risponda a una precisa esigenza segnalata da molti cittadini.