Assegno di inclusione, arriva il contributo extra di 500 euro per le famiglie povere

Il bonus spetta a tutti i beneficiari dell'Assegno di inclusione entrati nel sistema a partire da gennaio 2024, purché abbiano completato le 18 mensilità e siano soggetti alla sospensione di legge. Si tratta in gran parte di famiglie con minori, disabili, over 60 o persone prese in carico dai servizi sociali. Il 68% dei beneficiari vive al Sud, in particolare in Campania (182mila famiglie) e in Sicilia (156mila famiglie).