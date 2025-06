Assegno di inclusione in scadenza, a luglio al via le domande

L’Assegno di inclusione, la misura di sostegno in vigore dal primo gennaio 2024, sta per arrivare al termine del primo ciclo di 18 mesi a favore dei nuclei che hanno cominciato a percepire il beneficio a gennaio dello scorso anno. Sul sito del ministero si spiega infatti che l’Assegno viene erogato per un massimo di 18 mensilità, e successivamente è possibile chiederne il rinnovo per ulteriore periodo di 12 mesi (con un mese di stop) presentando una nuova domanda. I nuclei familiari che hanno iniziato a percepire l'assegno a gennaio 2024 riceveranno quindi l’ultima erogazione a giugno, e potranno presentare la nuova domanda a partire dal 1° luglio 2025. Se accolta, l'assegno riprenderà il mese successivo.