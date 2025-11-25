Spazio da SUV, design sportivo e DNA da city-car: la Ford Puma conquista la città

Disponibile negli allestimenti, Titanium, ST-Line, ST-Line X, Sound Edition e ST, Puma non è solo cool ed elegante: è pensata per proteggere e coccolare chi la guida e i passeggeri. L'abitacolo è studiato per massimizzare il comfort con sedili e poggiatesta ergonomici, materiali di qualità e una buona insonorizzazione che riduce i rumori esterni. Sul fronte della sicurezza, la Puma è equipaggiata con assistenti di guida moderni: sistemi di assistenza alla frenata, sensori per il parcheggio, telecamere a 360°, cruise control adattivo, monitoraggio dell'angolo cieco e altri aiuti intelligenti che garantiscono una guida più rilassata e sicura anche in ambito urbano.