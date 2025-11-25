Spazio da SUV, design sportivo e DNA da city-car: la Ford Puma conquista la città

© Ford
Compatta, tecnologica, spaziosa e sempre connessa: un nuovo modo di vivere la mobilità urbana con grande attenzione ai dettagli, allo stile, alle prestazioni e all'efficienza
La città ha una nuova protagonista. La Ford Puma non è solo un'auto: è un crossover urbano che ridefinisce gli spazi, unisce sportività e praticità e porta con sé un'anima tecnologica premium. Con il suo design accattivante, l'innovativa connettività di bordo e una completa gamma di motorizzazioni e allestimenti, Puma è pronta a conquistare ogni angolo metropolitano con stile, comfort ed efficienza.
La Ford Puma è l'auto perfetta per chi vive la città ma non vuole rinunciare a spazio, stile e versatilità. Con le sue dimensioni compatte e ben proporzionate, si muove agilmente nel traffico urbano, ma offre l'abitabilità e la sensazione di protezione tipica di un SUV. Non è una city-car qualunque: il suo DNA è quello di un crossover, pensato per dare libertà e comfort anche nei contesti metropolitani più serrati.
Il design della Puma è sportivo ma al tempo stesso raffinato. La silhouette scolpita, i passaruota pronunciati e le linee decise le conferiscono un look dinamico ed energico. I dettagli, come i cerchi leggeri e le finiture muscolari, riflettono la vocazione sportiva della vettura senza sacrificare la sua natura urbana. Il frontale dalle linee pronunciate e le proporzioni equilibrate creano infine una presenza importante sulla strada, rendendo la Puma riconoscibile, unica e accattivante.
Grintosa e versatile, Puma è un'auto compatta perfetta per la città, ma a bordo lo spazio non manca come dimostra il "Megabox", uno speciale vano con fondo regolabile in altezza ricavato sotto il pianale del bagagliaio che permette di avere fino a 523 litri di spazio di carico. Una soluzione innovativa e intelligente pensata per trasportare con più facilità oggetti alti e ingombranti e per soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di più flessibilità di carico nella città moderna tra spesa, biciclette pieghevoli, attrezzature sportive o bagagli.
Dentro la Puma, all'interno dell'abitacolo pulsa un cuore tecnologico. L'auto è dotata sistemi di connettività avanzata che permettono di restare sempre collegati e di avere tutto a portata di click o comando vocale: quadro strumenti digitale da 12,8", infotainment di ultima generazione, Touchscreen SYNC® 12", mirroring con Apple Car Play e Android Auto, integrazione con Ford app e ricarica wireless. Le tecnologie presenti a bordo rendono la guida più intuitiva, sicura e piacevole, mentre l'auto diventa una vera estensione della vita digitale del guidatore.
Disponibile negli allestimenti, Titanium, ST-Line, ST-Line X, Sound Edition e ST, Puma non è solo cool ed elegante: è pensata per proteggere e coccolare chi la guida e i passeggeri. L'abitacolo è studiato per massimizzare il comfort con sedili e poggiatesta ergonomici, materiali di qualità e una buona insonorizzazione che riduce i rumori esterni. Sul fronte della sicurezza, la Puma è equipaggiata con assistenti di guida moderni: sistemi di assistenza alla frenata, sensori per il parcheggio, telecamere a 360°, cruise control adattivo, monitoraggio dell'angolo cieco e altri aiuti intelligenti che garantiscono una guida più rilassata e sicura anche in ambito urbano.
La Ford Puma non è solo spaziosa e tecnologica: è anche brillante su strada. Merito della trasmissione Powershift, il cambio automatico doppia frizione a sette rapporti che assicura passaggi marcia fluidi, reattivi e perfetti per la città, dove arresti e ripartenze sono continui. Questa soluzione non solo esalta le prestazioni, ma contribuisce anche a migliorare l'efficienza nei consumi. A completare l'esperienza di guida c'è poi il sistema Drive Mode, che permette di scegliere tra cinque modalità selezionabili: Normale, Eco, Sportiva, Trail e Slippery. Ogni impostazione modifica la risposta del motore, la trazione e la stabilità per adattare la Puma alle diverse esigenze del guidatore e alle condizioni della strada. Una city-car con anima sportiva che offre sempre il feeling giusto, ovunque.
La gamma motori della Puma è pensata per offrire efficienza senza compromettere le prestazioni. Le versioni mild-hybrid combinano consumi ridotti e reattività, perfette per i ritmi e le dinamiche del traffico cittadino. Per chi invece preferisce un veicolo a zero emissioni c'è la Nuova Puma Gen-E, variante totalmente elettrica con autonomia (fino a 376 km), tempi di ricarica (dal 10 all'80% in soli 23 minuti utilizzando una stazione di ricarica DC da 100kW) ed efficienza adeguati al contesto e alle esigenze urbane.