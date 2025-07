Quando l'insufficienza costa cara: due studenti rimandati su 3 a ripetizioni con una spesa media di 287 euro

Il primo passo di questo “cammino di recupero” è di solito quello dei corsi di preparazione predisposti dalle scuole: tre su 4 li hanno trovati disponibili per la materia in cui erano stati rimandati. A tenere queste lezioni sono docenti reclutati dall’istituto; di solito, non coincidono con i titolari che hanno comminato l’insufficienza. E dato che i fondi sono quelli che sono, a volte non si riescono a organizzare corsi per “materie rare” in termini di statistici. Tuttavia, vista la posta in gioco - e forse la scarsa efficacia delle proposte educative offerte - oltre due studenti su 3 hanno deciso di ricorrere alle lezioni private, in aggiunta o in alternativa ai corsi di recupero organizzati dalle scuole.