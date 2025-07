Estate con sorpresa, scuole chiuse e studenti (di nuovo) caricati di compiti

Un quadro, questo, che complica l’organizzazione degli studenti, dovendo conciliare studio, tempo libero e - giustamente - riposo. E, tirando le somme, i risultati si vedono. O meglio, non si vedono affatto. Perché, a poco più di un mese dalla fine della scuola, quasi 8 studenti su 10 navigano ancora in alto mare: il 45% ha fatto meno della metà dei compiti, il 34% non li ha nemmeno iniziati. E se il 14% dice di essere a buon punto, solo il 7% dice di averli quasi finiti.