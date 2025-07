Calendario scuola 2025‑2026: ecco tutti i ponti e le vacanze da segnare in rosso

Il calendario scolastico 2025-2026 è ufficiale e porta con sé buone notizie (e qualche delusione) per studenti e famiglie. Alcuni ponti garantiranno mini-vacanze strategiche durante l'anno, ideali per staccare la spina tra una verifica e l'altra. Altri, invece, cadranno in giorni “sfortunati”, spezzando sogni di weekend lunghi. Ma attenzione: tra festività nazionali, chiusure regionali e le sempre amate vacanze di Natale e Pasqua, le occasioni per prendersi una pausa non mancheranno. Scopriamo, mese per mese, tutte le date da segnare in rosso sul calendario.