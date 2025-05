Dieci consigli per recuperare in dieci materie scolastiche dai prof di ripetizioni più prenotati d’Italia

E per quanto riguarda le lingue straniere? Come reagire se non tutto va come vorremmo? “Respira, va tutto bene. È il momento di rimboccarci le maniche”, rassicura Giulia Carlini, la Tutor di Lingue straniere che vanta il maggior numero di lezioni. “Che si tratti di Inglese, Francese o Spagnolo, poco importa: per rimediare a un brutto voto l’unica via è ripassare la grammatica”. E aggiunge: “Fare degli schemi per capire bene gli argomenti e fare tanti esercizi. Anche su Internet, dove si trovano vari test con le correzioni”. L’insegnante, però, consiglia anche la visione di un film o di una serie Tv in lingua originale, “con i sottotitoli nella medesima lingua, riducendo la velocità dei dialoghi”. Infine, può essere utile, quando si è da soli, parlare con sé stessi in inglese: un metodo efficace al 100% secondo la docente.