Matematica  bestia nera degli studenti delle superiori: uno su due non va oltre la sufficienza

Sarà per il forte senso di spaesamento oppure perché, alle volte, ci si porta dietro semplicemente dietro un bagaglio di competenze inadeguate, ma i primi due anni delle superiori rappresentano l’ostacolo in assoluto più ostico da superare per gli studenti. In primo, la sufficienza in matematica è un miraggio per il 17% degli alunni; in secondo per il 14%. Mentre i 6 pieni sono, rispettivamente, attorno al 35% e al 38%. In pratica, si assiste a un piccolo spostamento dal baratro alla soglia del dirupo.