Iscrizioni scuola 2025-2026: i licei crescono ancora, Scientifico prima scelta

Il liceo Scientifico si conferma la via maestra per chi deve cominciare le scuole superiori. Il Classico rimane stabile. Notevole affermazione per l’indirizzo Scienze Umane. In un contesto che vede un ulteriore scatto in avanti in direzione di una “licealizzazione” del Paese. Visto che, nel complesso, questi percorsi continuano a crescere: per l’anno scolastico 2025-26, li ha scelti ben il 55,99% degli studenti (dodici mesi fa furono il 55,63%).