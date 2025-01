Iscrizioni scuola, 6 studenti su 10 hanno le idee chiare

Tuttavia, i veri influencer delle scelte scolastiche degli studenti continuano a essere i genitori, in modo più o meno palese. Se, infatti, la maggior parte afferma di decidere in autonomia - solo il 15% riporta di un influsso decisivo della famiglia - in realtà quasi 9 su 10 hanno deciso di seguire un percorso che in tutto o in parte sia approvato da mamme e papà. E se in casa c’è almeno un genitore laureato, l’ingerenza aumenta - si sale al 20% - ma soprattutto si tende ad avere un percorso quasi guidato: partecipazione pressoché obbligatoria agli open day (80% vs. 68% in caso di genitori non laureati) e tasso di indecisione ridotto a un quasi simbolico 10%, ovvero la metà rispetto al campione generale.