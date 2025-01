Scuola, iscrizioni online al via. Non è un click day ma attenzione al rischio esclusione nelle scuole più gettonate: le cose da sapere

Ancora una volta, il canale prioritario per inoltrare la domanda d’iscrizione sarà la piattaforma ministeriale Unica, ormai punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il sistema scuola: dai sistemi amministrativi, come il portale “Scuola in Chiaro”, alle informazioni attinenti all’orientamento scolastico - con la nuova sezione “Orientarsi” pronta a guidare studenti e famiglie - passando proprio per la formalizzazione delle iscrizioni scolastiche.