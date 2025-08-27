Rimini, Meloni: "La reazione d'Israele andata oltre, non c'è proporzionalità" | E su Draghi: "Parole giuste, così l'Ue va verso l'irrilevanza"

E al riguardo ha sottolineato che "la burocrazia non ci porterà fuori dalla tempesta, la politica può farlo, ma dobbiamo sapere che tornare protagonisti della propria storia e del proprio destino non è facile, indolore, gratis, perché per decenni abbiamo appaltato agli Usa la sicurezza europea. La mia parte politica lo ha sempre detto, abbiamo parlato dell'esigenza di una colonna europea della Nato quando questi temi non erano di moda. Mi fa sorridere che coloro che oggi rivendicano la necessità di emanciparsi dagli Usa si oppongono a una politica di difesa e sicurezza perché le due cose, signori, non stanno insieme".