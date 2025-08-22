Draghi: "Il 2025 l'anno in cui evapora l'illusione della Ue di contare" | "Picchi di scetticismo per l'Europa, ora deve cambiare"

"L'Europa - ha sottolineato l'ex premier - è stata costretta a rassegnarsi ai dazi americani e ad aumentare le spese militari. Debito comune per grandi progetti come la Difesa"
"Per anni l'Unione europea ha creduto che la dimensione economica, con 450 milioni di consumatori, portasse con sé potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Quest'anno sarà ricordato come l'anno in cui questa illusione è evaporata". Lo ha detto l'ex premier, Mario Draghi, intervenendo al Meeting di Rimini. "Abbiamo dovuto rassegnarci - ha spiegato - ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare, una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere - ma in forme e modi che probabilmente non riflettono l'interesse dell'Europa". "Non è quindi sorprendente che lo scetticismo nei confronti dell'Europa abbia raggiunto nuovi picchi", ha aggiunto.
Un'ulteriore "spinta" al suo rapporto sulla competitività della Ue "è stata una sveglia molto più brutale, quella che ci ha dato Trump, le elezioni Usa hanno cambiato tutto". "All'inizio - ha ricordato - a settembre del 2023 parlavo ma nessuno aveva la sensazione che le cose non andassero bene. C'era una situazione di complessiva tranquillità, questo sia nell'industria, sia nella politica, sia negli stessi servizi burocratici di Bruxelles". E "di fronte a quello che succede viene in mente che forse la prima cosa da fare è stringiamoci tutti insieme", gli Stati europei devono "imparare ad andare d'accordo".
Secondo Draghi, "soltanto forme di debito comune possono sostenere progetti europei di grande ampiezza che sforzi nazionali frammentati insufficienti non riuscirebbero mai ad attuare. Questo vale per la Difesa, soprattutto per ciò che riguarda la ricerca e lo sviluppo; per l'energia, per gli investimenti necessari nelle reti e nell'infrastruttura europea; per le tecnologie dirompenti, un'area in cui i rischi sono molto alti ma i potenziali successi sono fondamentali nel trasformare le nostre economie".
Oggi, ha continuato Draghi, "in alcuni settori il debito buono non è più possibile a livello nazionale poiché gli investimenti fatti in isolamento non possono raggiungere la dimensione necessaria per aumentare la produttività e giustificare il debito". "La rigidità, la passività, creano inazione ed è quello che abbiamo visto" in Europa "negli ultimi 10-15 anni. L'inazione è il peggior nemico dell'Europa".
"È chiaro che distruggere l'integrazione europea per tornare alla sovranità nazionale non farebbe altro che esporci ancor di più al volere delle grandi potenze", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio nel suo intervento al Meeting di Rimini. "L'Europa è poco attrezzata in un mondo dove geo-economia, sicurezza e stabilità delle fonti di approvvigionamento più che non l'efficienza ispirano le relazioni commerciali internazionali. La nostra organizzazione politica deve adattarsi alle esigenze del suo tempo quando esse sono esistenziali: noi europei dobbiamo arrivare a un consenso su ciò che questo comporta".
"Per affrontare le sfide di oggi l'Unione europea deve trasformarsi da spettatore o al più comprimario in attore protagonista. Deve mutare anche la sua organizzazione politica che è inseparabile dalla sua capacità di raggiungere i suoi obiettivi economici e strategici". Occorre, ha concluso, "prendere atto che la forza economica è condizione necessaria ma non sufficiente per avere forza geopolitica, potrà finalmente avviare una riflessione politica sul futuro dell'Unione".
