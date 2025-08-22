Draghi: "Il 2025 l'anno in cui evapora l'illusione della Ue di contare" | "Picchi di scetticismo per l'Europa, ora deve cambiare"

"Per anni l'Unione europea ha creduto che la dimensione economica, con 450 milioni di consumatori, portasse con sé potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Quest'anno sarà ricordato come l'anno in cui questa illusione è evaporata". Lo ha detto l'ex premier, Mario Draghi, intervenendo al Meeting di Rimini. "Abbiamo dovuto rassegnarci - ha spiegato - ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare, una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere - ma in forme e modi che probabilmente non riflettono l'interesse dell'Europa". "Non è quindi sorprendente che lo scetticismo nei confronti dell'Europa abbia raggiunto nuovi picchi", ha aggiunto.