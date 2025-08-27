Logo Tgcom24
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 46 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Tel Aviv, migliaia in piazza per chiedere un accordo sugli ostaggi e la tregua a Gaza | Esercito Israele: "L'ospedale Nasser colpito per una telecamera di Hamas"

Le autorità religiose di cattolici e ortodossi: "Non lasceremo la Striscia, sarebbe una condanna a morte" 

di Redazione online
27 Ago 2025 - 00:07

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 691. L'esercito israeliano spiega che l'ospedale Nasser è stato attaccato per colpire una telecamera ritenendo che "fosse stata piazzata lì da Hamas per monitorare i movimenti dei combattenti". Le autorità religiose di cattolici e ortodossi a Gaza dicono che non lasceranno la Striscia, con il cardinale Pizzaballa e il patriarca Teofilo che in una nota congiunta scrivono: "Il clero e le suore rimarranno e continueranno a prendersi cura di tutti coloro che saranno nei complessi. Andarsene sarebbe una condanna a morte". Non si fermano intanto i raid israeliani sulla Striscia di Gaza, con molte vittime, tra cui bambini. In serata migliaia di manifestanti hanno marciato a Tel Aviv per chiedere il rilascio degli ostaggi e un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia.

Israele, in migliaia in piazza a Tel Aviv per chiedere un accordo sul rilascio degli ostaggi e la tregua a Gaza

1 di 9
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

israele guerra hamas
israele
hamas
usa

