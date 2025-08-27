Tel Aviv, migliaia in piazza per chiedere un accordo sugli ostaggi e la tregua a Gaza | Esercito Israele: "L'ospedale Nasser colpito per una telecamera di Hamas"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 691. L'esercito israeliano spiega che l'ospedale Nasser è stato attaccato per colpire una telecamera ritenendo che "fosse stata piazzata lì da Hamas per monitorare i movimenti dei combattenti". Le autorità religiose di cattolici e ortodossi a Gaza dicono che non lasceranno la Striscia, con il cardinale Pizzaballa e il patriarca Teofilo che in una nota congiunta scrivono: "Il clero e le suore rimarranno e continueranno a prendersi cura di tutti coloro che saranno nei complessi. Andarsene sarebbe una condanna a morte". Non si fermano intanto i raid israeliani sulla Striscia di Gaza, con molte vittime, tra cui bambini. In serata migliaia di manifestanti hanno marciato a Tel Aviv per chiedere il rilascio degli ostaggi e un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia.