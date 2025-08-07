Meloni: "Cpi e Gaza, la sinistra non ci batte in patria e ricorre ai giudici stranieri"

Il premier Giorgia Meloni replica all'annuncio di Avs di denunciare il governo alla Corte penale internazionale per Gaza. "La sinistra, non riuscendo a batterci in patria, cerca sempre il soccorso esterno. La seconda è che dell'immagine dell'Italia e della sua reputazione nel mondo, a loro, non importa assolutamente nulla. La terza - scrive su Facebook il presidente del Consiglio - è che ormai hanno un'unica strategia e speranza: provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo. Non riusciranno".