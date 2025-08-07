Meloni: "Cpi e Gaza, la sinistra non ci batte in patria e ricorre ai giudici stranieri"

Alleanza Verdi e Sinistra hanno annunciato di inviare una denuncia alla Corte penale internazionale contro il governo per "complicità nei crimini internazionali commessi a Gaza"
Il premier Giorgia Meloni replica all'annuncio di Avs di denunciare il governo alla Corte penale internazionale per Gaza. "La sinistra, non riuscendo a batterci in patria, cerca sempre il soccorso esterno. La seconda è che dell'immagine dell'Italia e della sua reputazione nel mondo, a loro, non importa assolutamente nulla. La terza - scrive su Facebook il presidente del Consiglio - è che ormai hanno un'unica strategia e speranza: provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo. Non riusciranno".
"Questi esponenti della sinistra, come Bonelli, Fratoianni e compagnia, vorrebbero segnalare il governo italiano alla Corte Penale Internazionale. Gli stessi che, giusto qualche tempo fa, chiedevano a Bruxelles di aprire una procedura di infrazione contro l'Italia. Ora - sottolinea Meloni - puntano addirittura a un processo internazionale, tirando in ballo il dramma umanitario a Gaza in modo del tutto strumentale, come se perfino questo fosse colpa nostra".
Alleanza Verdi e Sinistra mercoledì hanno infatti annunciato di inviare una denuncia all'ufficio della procura della Cpi, la Corte penale internazionale, contro il governo italiano per "complicità nei crimini internazionali commessi a Gaza". Così in una conferenza stampa alla Camera i deputati di Avs, Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana. Con loro c'era Triestino Mariniello, docente di Diritto penale internazionale alla John Moores University di Liverpool, già nel team legale delle vittime di Gaza di fronte alla Corte penale internazionale.
Alla base della denuncia c'è "la prosecuzione del trasferimento di armi e materiali a Israele - ha spiegato Mariniello - in un contesto di violazione del diritto internazionale da parte di Israele. I singoli membri del governo, responsabili delle decisioni di continuare a trasferire le armi, potrebbero essere ritenuti penalmente responsabili, se si dimostra che erano consapevoli che la loro attività ha agevolato crimini internazionali".
"Non perdiamo di vista il punto della questione - ha spiegato Bonelli - la pulizia etnica a Gaza. È un genocidio. Non vogliamo che il nostro Paese sia complice. Per questo abbiamo deciso di segnalare alla Cpi il governo per una sua responsabilità. Il sistema bellico israeliano è più efficiente nell'annientare anche grazie all'accordo militare dell'Italia con Israele. Con questa iniziativa vogliamo portare il governo di fronte a una responsabilità".
"La ragione di fondo è rimettere al centro il diritto internazionale - ha concluso Fratoianni - Quello che sta accadendo, il più terribile genocidio degli ultimi decenni che si consuma sotto gli occhi di tutti, rappresenta la più grande, sistematica e continua violazione del diritto internazionale. Oltre all'orrore infinito per le vittime, rappresenta questo: la messa in mora sistematica del diritto internazionale".
