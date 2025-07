Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 663. Dopo settimane di cautele, il premier britannico Keir Starmer cede alle richieste di ministri e parlamentari laburisti. "Il Regno Unito riconoscerà lo Stato palestinese a settembre, prima dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite", annuncia il primo ministro, a meno che Israele non adotti "misure sostanziali" per porre fine alla "situazione spaventosa" a Gaza e non soddisfi altre condizioni, come il cessate il fuoco. Dopo la Francia, dunque, la Gran Bretagna diventerà il secondo Paese del Consiglio di sicurezza dell'Onu, la seconda nazione del G7 e la 149esima a riconoscere lo Stato palestinese. "Starmer premia il mostruoso terrorismo di Hamas e punisce le sue vittime. Uno Stato jihadista al confine con Israele oggi minaccerà la Gran Bretagna domani", si indigna il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Intanto, i ministri del governo israeliano mostrano i muscoli. Gideon Saar ribadisce che la creazione di uno Stato palestinese non si verificherà, mentre il collega Smotrich rilancia il piano del Grande Israele che estenda il suo territorio dal Mediterraneo alla Valle del Giordano con l'annessione di Gaza (se Hamas non farà accordo) e anche Cisgiordania. Il cancelliere Friedrich Merz ha annunciato che due aerei tedeschi effettueranno missioni di lancio di aiuti nella Striscia mercoledì, definendo l'iniziativa "un segnale piccolo ma importante".