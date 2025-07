Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 662. Non si placano i bombardamenti israeliani su Gaza. Nella nuova ondata di raid sono morte almeno 13 persone, tra cui anche bambini. Nonostante tutto è ancora ottimista il presidente Usa, Donald Trump, che è più che convinto che "il cessate il fuoco" sia "ancora possibile". L'ambasciatore tedesco in Israele Steffen Seibert, commentando l'attacco da parte di coloni israeliani a Taybeh, un villaggio cristiano vicino a Ramallah, in Cisgiordania, ha detto: "Che attacchino un villaggio cristiano o una comunità di pastori palestinesi musulmani, questi coloni estremisti possono affermare che Dio abbia dato loro la terra. Ma non sono altro che criminali abominevoli per qualsiasi fede". Il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin ha sottolineato che la Santa Sede ha riconosciuto la Palestina "da tempo". Trump, invece, ha detto di non voler prendere una posizione sul riconoscimento dello Stato palestinese. E poi ha aggiunto: "Ho visto immagini di bambini molto affamati a Gaza". Gli Usa contro la conferenza Onu sulla Palestina: "Uno show".