Arrivano gli aiuti a Gaza ma la strage non si ferma | Papa Leone XIV: "Popolazione schiacciata dalla fame, rispettare il diritto umanitario"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 661. Dall'Egitto sono arrivati a Gaza decine di camion carichi di aiuti umanitari per la popolazione, mentre il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato una tregua di 24 ore per consegnare il cibo. Da Papa Leone XIV ennesimo appello per i "civili schiacciati dalla fame" nell'enclave palestinese: il Pontefice ha esortato a "rispettare il diritto umanitario". Malgrado la "pausa tattica" annunciata da Israele per permettere l'afflusso di aiuti umanitari, i morti a Gaza nelle ultime 24 ore sono stati almeno 62, dei quali 34 erano persone in fila per il cibo. Lo scrive Al Jazeera, che cita fonti locali. Intanto è stata fermata da Tel Aviv la nave Freedom Flotilla con attivisti a bordo, i due italiani potrebbero rientrare a breve. L'imbarcazione aveva come obiettivo quello di sfidare apertamente il blocco imposto da Israele, portando aiuti umanitari.