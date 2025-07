Gaza, il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua umanitaria di 24 ore | Esercito Israele: "Ok ripresa aiuti ma non si muore di fame, è fake news di Hamas"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 660. "L'esercito israeliano attuerà un cessate il fuoco umanitario di 24 ore", a partire da domenica mattina fino alla sera in diversi centri abitati di Gaza, tra cui la Striscia settentrionale. Lo ha annunciato al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro degli Esteri di Israele Gideon Saar. La situazione è infatti sempre più drammatica. La Ong Refugees International ha riferito che il numero di morti per fame in sette giorni sta per eguagliare il numero di morti per fame dal 7 ottobre 2023. L'esercito israeliano ha reso noto che istituirà "corridoi umanitari" per consentire ai convogli delle Nazioni Unite di viaggiare in sicurezza a Gaza e che riprenderà i lanci di aiuti umanitari nel territorio. Per l'esercito nella Striscia tuttavia "non si muore di fame, è una fake news di Hamas". Londra, Parigi e Berlino lavoreranno a un piano per la sicurezza e una soluzione a lungo termine per l'enclave palestinese. E promettono "aiuti aerei" per i civili in una situazione che definiscono "spaventosa". Media: "Almeno 53 i palestinesi uccisi in 24 ore nella Striscia". Le forze dell'Idf hanno abbordato l'imbarcazione Handala della Freedom Flotilla al largo della costa di Gaza: nave sequestrata e attivisti arrestati.