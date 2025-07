Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 659. Sono entrati a Gaza 161 camion di aiuti dall'Egitto. Alcuni media riferiscono che L'Idf, l'esercito israeliano, abbia distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, tra cui ingenti quantità di cibo destinato ai residenti di Gaza, che si sono deteriorati e sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per molte settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom. Lo afferma l'emittente israeliana Kan citando fonti militari. Dopo l'annuncio di Emmanuel Macron dell'imminente riconoscimento dello Stato di Palestina, Antonio Tajani dice che "noi siamo per i due popoli e due Stati, ma il riconoscimento del nuovo Stato palestinese deve avvenire in contemporanea con il riconoscimento da parte loro di Israele". La mossa di Macron è arrivata dopo il ritiro della delegazione israeliana dai negoziati di Doha, che vanno quindi verso il fallimento. Nel frattempo, la situazione a Gaza rimane pesantissima. Msf fa sapere a Gaza è malnutrita una donna incinta su quattro, come anche un bambino su quattro.