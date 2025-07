Macron: "A settembre riconosceremo lo Stato di Palestina" | Netanyahu e il governo israeliano: "Collabora con il male"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 658. I negoziati di Doha verso il fallimento dopo l'ennesimo ritiro della delegazione israeliana. In risposta, il presidente Macron ha annunciato che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre ricevendo il plauso di Hamas e della Spagna. La risposta del governo israeliano non si è fatta attendere. Netanyahu ha espresso una dura condanna nei confronti di Macron. Nel frattempo, la situazione a Gaza rimane critica: oltre alle bombe, c'è una fame di massa documentata. Bel Trew, corrispondente dell'Independent, ha riportato testimonianze di medici che parlano di livelli di malnutrizione acuta così elevati da rendere alcune persone irrecuperabili, a causa del blocco israeliano degli aiuti umanitari. In questo contesto, il ministro ultranazionalista israeliano Amichay Eliyahu ha dichiarato che "Tutta Gaza sarà ebraica" e che il governo sta "spingendo per la distruzione di Gaza", aggiungendo: "Grazie a Dio, stiamo eliminando questo male. Stiamo spingendo la popolazione che è stata educata sul Mein Kampf".