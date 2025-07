Nuovi raid di Israele su un edificio con sfollati: diversi morti, anche bambini | Papa Leone XIV: "Io a Gaza? Ci andrei, ma non è la formula per la pace"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 656. Israele ha condotto nuovi raid su Gaza, colpendo anche un edificio che ospitava sfollati: i morti sono almeno 15, tra cui sei bambini. Papa Leone XIV afferma che Gaza è uno dei luoghi di guerra in cui si potrebbe recare, ma anche che "non è necessariamente la formula per ottenere la pace". Il Parlamento israeliano, la Knesset, discuterà e probabilmente approverà domani una mozione a favore dell'annessione della Cisgiordania. Alcuni rappresentanti di alto livello di Israele e Damasco si riuniranno giovedì per tentare di raggiungere un accordo per mettere fine alle violenze nel Sud della Siria, con la mediazione degli Stati Uniti. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) stima che almeno "mille persone affamate sono state uccise a Gaza mentre cercavano aiuti alimentari" dalla fine di maggio. "Tutto questo è ingiustificabile e inaccettabile", ha detto il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa.