Nucleare Iran, media: gli Usa fissano il limite di fine agosto per l'intesa, oppure sanzioni dure

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 649. Secondo Axios, gli Stati Uniti - d'accordo con Gran Bretagna, Francia e Germania - hanno deciso di fissare alla fine di agosto la scadenza per il raggiungimento di un accordo sul nucleare con l'Iran. Se entro quella data non sarà raggiunta un'intesa scatteranno sanzioni severe contro Teheran. Intanto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha fatto sapere di avere discusso la situazione in Medioriente durante un colloquio con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Entrambi abbiamo concordato sul fatto che l'Iran non potrà mai sviluppare o acquisire un'arma nucleare", ha scritto Rubio in un post su X.