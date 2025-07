Nuovo attacco da parte di coloni israeliani al villaggio cristiano di Taybeh, in Cisgiordania | Guerra civile in Siria, 100 morti nel sud

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 648. Nuovo attacco da parte di coloni israeliani al villaggio cristiano di Taybeh, in Cisgiordania. "I coloni - ha detto al Sir il parroco latino del villaggio, padre Bashar Fawadleh - hanno appiccato il fuoco ai terreni degli abitanti del villaggio". Si infiamma, nel frattempo, la guerra civile in Siria (giunta nel suo 15esimo anno), con l'uccisione di almeno un centinaio di persone, in larga parte miliziani drusi e loro rivali beduini sunniti, sostenuti dalle forze governative. A rendere la situazione ancora più incandescente è stato l'intervento di Israele, che ha bombardato il sud della Siria per impedire ai governativi di conquistare un villaggio druso. Il ministro della Difesa Israel Katz ha parlato di "un chiaro avvertimento al regime", mentre il prolungato sorvolo aereo di jet ed elicotteri dello Stato ebraico ha spinto diversi sostenitori di Jolani ad accusare i miliziani drusi di essere dei "mercenari dei sionisti".