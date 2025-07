Gaza, nuovi raid di Israele: oltre 100 morti, molti erano in fila per gli aiuti | Papa Leone: "Si fermi la barbarie della guerra"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 654. A Gaza è un'altra strage tra la gente affamata in fila per gli aiuti. Il bilancio ci mette poco a contare nuove decine di morti, almeno 105 secondo fonti ospedaliere della Striscia. Israele, intanto, espande le operazioni di terra: emesso un avviso di evacuazione per i palestinesi della zona sud-occidentale di Deir al-Balah. "Si fermi subito la barbarie della guerra", l'appello di Papa Leone XVI che chiede "alla comunità internazionale di rispettare il divieto di punizione collettiva di uso indiscriminato della forza e lo spostamento forzato della popolazione". Il primo ministro israeliano Netanyahu è stato colpito da un'intossicazione alimentare: saltano così le udienze del processo a suo carico che erano previste per la settimana.